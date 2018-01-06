Anasının kuzusu

ZEBRA AİLESİ 8 KİŞİ OLDU

Ziyaretçilerin ilgi odağı zebra ailesi de, yeni doğumlarla bu gelişime katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında peşpeşe dünyaya gelen ve Zeliş ile Meliş adı verilen yavruların ardından, Zebra ailesi yeni bir üyeye daha kavuştu.

Bir anda parkın yeni maskotu haline gelen sevimli yavru, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi bütün ilgiyi üzerine çekmeyi de başardı. Zürafa, deve kuşu ve su aygırlarıyla birlikte 18 bin metrekarelik Afrika Savanı’nda yaşayan zebra ailesinin 8 ferdi bulunuyor. Savan, Doğal Yaşam Parkı’na gelen çocuk ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yer olarak öne çıkıyor.