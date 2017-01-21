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Anne ve 3 yavrusuna Büyükşehir’den yeni ev

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaoğlanlı Ortaokulu tarafından bakımları üstlenilen 1 anne ile 3 yavru köpeğin barınması için kulübe desteğinde bulundu.

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Anne ve 3 yavrusu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce temin edilen yeni evlerine yerleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaoğlanlı’da 14 yavrusundan sadece 3 yavrusu hayatta kalan anne köpeğe sahip çıktı. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler de sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve okul idarecilerine teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gelen talebi dikkate alarak kulübe desteğinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

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