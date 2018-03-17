Anne ve baba adaylarına çocuk bakımı

Eğitimlere ilk veya ikinci gebelik dönemi yaşayan anne adayları katılıyor. Kursa katılan anne ve baba adayları verilen kurslarda çok faydalı bilgiler aldıklarını söyledi.

UYGULAMADAN MEMNUNUZ

Belediyenin düzenlediği “Gebe Eğitimi’ uygulamasından çok memnun olduklarını belirten baba adayı Turgay Bay, “Biz bu uygulamadan çok memnun kaldık. Daha önce bilmiyorduk. Arkadaşlarımız sayesinde öğrendik böyle bir uygulama olduğunu. İlk çocuğumuz olacak. Bu uygulama sayesinde akşamları nefes egzersizi yapıyoruz eşimle beraber. Çocuğumuz ile ilgili gebelikte neler yapılıyor, nasıl davranmamız gerekiyor çocuklara, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlarla ilgili bilgi sahibi olduk” dedi. ‘Gebe Eğitimi’ne eşi ile birlikte katılan Koray Kara, “Bebek yıkama, bebek nasıl tutulur, nasıl kurulanır, nasıl masaj yapılır bunları öğrendik. Belediyenin bu imkanları çok faydalı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere” diye konuştu.

UZMAN EKİPLER KATILIYOR