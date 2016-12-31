Apartlar kayıt altına alınacak

Kanun gereği; özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, özel sağlık müesseseleri ve günübirlik kiralanan evlerin sorumlu işleticileri, tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar sistemine bağlanmak, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını anlık gönderilebilmesi için 22 Ocak 2017 tarihine kadar süre verilmiş, sistem üzerinden anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmişdi. Bu tür tesislerle apartların, kullanmış oldukları bilgisayar sistemlerini, genel kolluğun bilgisayar terminallerine bağlamaları gerektiği Kanun kapsamına alınmış olup, bağlamayan ve anlık iletmeyen işyerlerine gerekli idari para Cezaları uygulanacak.

Günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili olarak doğrudan saatlik, günlük, haftalık gibi sürelerle kiralama yapılan yerlerde, ilk etapta ruhsat şartı aranmaksızın, kazanç amacıyla kiralama faaliyeti yapan tüm geçici kiralamaların bildirilmesi ve özel veya resmi her türlü konaklama yerleri, özel hastaneler ile günübirlik evlerde bu kanun kapsamına alındı. Sisteme bağlanmayan tesislere On bin TL, sisteme bağlandıktan sonra anlık veri göndermeyen (kiralama yapan şahsın kimlik bildirimini yapmayan) veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara ise Beş bin TL idari para cezasıuygulanması öngörüldü. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edileceği hükme bağlandı. Belirtilen Kimlik Bildirme sistemi ile ilgili olarak işyeri sorumlu veya yetkililerin bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine (Jandarma ve Polis Merkezi Amirlikleri) 22 OCAK 2017 tarihine kadar müracaatta bulunmaları, mevcut kimlik Bildirim sistemi ile ilgili olarak gerekli kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.