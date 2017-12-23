Aralıkta doğanlardan hep birlikte kutlama

Aralık ayında doğan kulüp üyesi 72 çocuğun doğum günü, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen partiyle kutlandı. Anne ve babalarının da eşlik ettiği çocuklar, kendileri için hazırlanan özel pastayı hep birlikte kesti. Doğum günü partisinde sadece eğlence yoktu. Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu, Çocuk Kulübü üyeleri için ‘Mutluluk Ormanı’ adlı oyunu sahneledi. Ağaçları keserek şatosunu büyütmek isteyen bir kralın hikayesinin anlatıldığı oyun ilgiyle izlendi. Yüz boyama etkinliğine de katılan minikler, Sünger Bob ile eğlendi, gönüllerince dans etti. Bornova Belediye Başkanı Olgun Olgun Atila, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğe yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışırken, Çocuk Kulübümüz aracılığıyla miniklerimizin keyifle zaman geçirmeleri için aynı zamanda eğitici de olan çeşitli aktiviteler düzenliyoruz” diye konuştu.