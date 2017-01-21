‘Arap’ emin ellerde
İzmir adliyesi önünde meydana gelen hain terör saldırısında kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in bakıp beslediği Arap isimli köpeğe Bayraklı Belediyesi sahip çıkıyor.
Hain saldırının ardından olayın şokunu atlatamayan sokak köpeği, Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belli periyotlarda muayene ediliyor.
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Arap’a iç-dış parazit aşısı yapılarak, keneye karşı uyarıcı damla sıkıldı. Olay sonrası harekete geçen hayvanseverler Arap’ı sahiplenmek isterken, en doğrusunun yaşadığı bölgede kalması olarak kararlaştırıldı. Buna göre muayenesi yapılan köpeği, olayın üstünden günler geçmesine rağmen hala titrediği, ürkek ve korkak davrandığı görüldü. Bayraklı Belediyesi veterinerlerince tedavisi yapılan Arap, İzmir adliyesi önündeki kulübesine geri bırakıldı.
Belediye veterinerleri, Arap’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Hala şokta. Ürkekliği devam ediyor. Adliye önünde olması onun için bir avantaj. Polisler, avukatlar ve vatandaşlar beslemeye devam ediyor. Yaşanan hain saldırı sonrası, bir hayvansever Arap’ı alıp evine götürmüş, olumsuz etkilenmiş. Hayvanseverlerin devreye girmesiyle yuvasına geri döndü. Bu onu olumsuz etkiledi. Şuan ufak sıkıntıları var, tedavisi sürüyor” dedi.
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