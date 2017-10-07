Arjantin’de şampiyonluk peşinde

Bugüne kadar bireysel ve takım halinde katıldığı yarışmalarda, 10 bölgesel, 23 ulusal ve 3 uluslararası madalya kazanıp tam 18 kez birincilik kürsüsüne çıkan 18 yaşındaki Kıvılcım Yavuz, 7 gün sürecek turnuvanın sonunda dünyanın en iyisi olmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi milli okçu Kıvılcım Yavuz, ülkemizi Gençler-Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonasında temsil edecek. Üniversite sınavları nedeniyle spor hayatına kısa bir süre ara veren ve sonrasında hızlı bir dönüş yaparak aldığı derecelerle milli takıma seçilmeyi başaran Kıvılcım Yavuz, yine bir İzmirli sporcu Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Coşkun ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek.

DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

Dünya şampiyonası için Antalya’daki iki etap halinde gerçekleşen milli takım hazırlık kampında diğer kategorilerdeki 18 sporcu ile birlikte 10 gün boyunca ağırlaştırılmış bir program ile çalışan Yavuz, hedeflerinin takım halinde ve bireyselde madalya almak olduğunu söyledi. Milli takımımız, Rosario kentinde yapılan Gençler-Yıldızlar Dünya Şampiyonasında toplam 19 sporcuyla mücadeleye katılıyor.

Dışarıdan bakıldığında okçuluğun herkesin kolayca yapabileceği bir spor gibi göründüğünü ama öyle olmadığını ifade eden Kıvılcım Yavuz, “Okçuluk, çok iyi çalışma, yüksek konsantrasyon gerektiren bir branş. Yayı gerip oku attığınız ana kadar geçen sürede vücudunuza yüzlerce kilogram yük biniyor. Bu nedenle her zaman üst düzeyde bir fizik performansa sahip olmanız gerekiyor. Okçuluk bana sakin olmayı ve stresle baş etmeyi öğretti. Bu spor artık hayatımın bir parçası, kulübüm de ailem. Milli takıma seçilmek, İzmir’i ve Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek, okçulukta en iyi kulübün sporcusu olmak ve yarışmalarda kürsüye çıkmak gurur verici. Sportif başarıların yanı sıra Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümündeki eğitimimi de tamamlayıp iyi bir mimar olmak istiyorum” dedi.

CÜNEYT ARKIN’IN OK ATIŞLARI ETKİLEDİ

Çalışmalarını kulüp antrenörü Esen Dönmez ile sürdüren milli okçu Kıvılcım Yavuz, bu spora 11 yaşındayken başlama hikayesini de anlattı. Babası İbrahim Yavuz’un iyi bir okçuluk sporu takipçisi olduğunu, ailesinin yönlendirmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Ali Osman Yangöz sayesinde okçuluğa başladığını belirten Yavuz, “İzlediğim Cüneyt Arkın filmlerinde bir yayla 5 ok birden atılıyordu ve ben de çocuk halimle benzer bir manzarayla karşılaşacağımı hayal ediyordum. İlk kez antrenman sahasına gittiğimizde bambaşka bir manzarayla karşılaştım. Kullanılan malzemeleri görüp, ilk şoku atlattıktan ‘İstediğimiz rengi alabiliyor muyuz?’ oldu” dedi.