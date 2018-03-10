Artı Para rezilliğine son ver başkan

İZMİRLİ VATANDAŞLARDAN BAŞKAN KOCAOĞLU’NA BÜYÜK TEPKİ:

Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik hatta yolcu taşıyan İZBAN, 15 Şubat’tan itibaren ‘Artı Para’ adı verilen yeni sisteme geçti. Bu yeni uygulamada yolcular, İZBAN›a biniş yapabilmesi için biniş yapacağı istasyondan gidebileceği en uzak mesafedeki istasyonun ulaşım ücretinin İzmirim Kart’ında olması ya da binmeden doldurması gerekiyor. Yolcunun turnikeden geçişi sırasında gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında bloke ediliyor. Yolcu, 25 kilometreye kadar bir seyahat yaptıysa çıkışta ‘Artı Para Makinesi’ yardımıyla kartındaki blokajı kaldırırken sadece gittiği mesafeye ait olan ulaşım ücreti tahsil ediliyor. Bu ücret, mevcut durumda olduğu gibi yine tam 2 lira 86 kuruş, öğretmen 2lira 20 kuruş, öğrenci ve 60 yaş için 1lira 65 kuruş. Seyahat 25 kilometreden fazlaysa, tam biletlerden kilometre başına 7 kuruş, öğretmenlerden 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletlerinden ise 4 kuruş tahsil edilerek blokaj kaldırıyor . Böylelikle İZBAN yolcuları gitmediği mesafenin ulaşım ücretini ödememiş oluyor.

CİHAZLAR ÇALIŞMIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi›nin uygulamaya koyduğu ‹artı para› sistemi teoride olduğu gibi pratikte uygulamaya geçmezken İzmirlilerin İZBAN çilesi katlanarak büyümeye başladı. ‹Artı para› ile yaşanan sorunları İzmirliler İZBAN şikayet hattına yazarken buradan gelen cevaplar tatmin etmeyince şikayetlerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Yolcuların ‘Artı Para’ sisteminde en belirgin şikayetleri ise blokajını kaldıracakları ‘Artı Para’ cihazında, paralarının blokajının kaldıramaması oldu. İşe, eve, arkadaşı ile buluşmaya gidecek olan yolcuların İZBAN’dan indikten sonra kartlarındaki blokajı kaldırmak için sıraya girmeleri, zaman kaybetmeleri ise en çok şikayetlerin arasında yer aldı.

PARA KESİLİYOR

Öte yandan yolcuların, son zamanlarda fark ettiği ise blokaj kaldırmanın ardından otobüs yada metro ile aktarma yapacaklar ise hemen otobüse yada metroya bindiklerinde 90 dakika uygulamasının ortadan kalktığı ve 90 dakika dolmadan yeniden kartlarından para kesilmesi şikayetlerden biri oldu. Yolcular, kartlarından para kesilmemesi için İZBAN’dan inip blokajını kaldırdıktan sonra, otobüse yada metroya bineceklerse gelen metro yada otobüse binmeyip belirli bir süre geçtikten sonra gelecek olan otobüs yada metroya binmeleri gerekiyor.