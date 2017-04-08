ARYOMKORU'da inşaat başladı

ARYOM markasının 36 yıllık tecrübesiyle İzmir Gaziemir’ de hayata geçirilen ve kenti yeni bir yaşam konseptiyle tanıştıran ARYOM KORU'da hafriyat çalışmaları tamamlanarak, onlarca farklı tip daire seçeneği için inşaat startı verildi. Havalimanına 4 dakika, Otobana 5 dakika, Ege Serbest Bölgesi'nin ise hemen yanında yer alan, 33 bin m2lik alan üzerine kurulan ARYOM KORU'da yaşam 2019'da başlıyor.

Hedeflerinin İzmir'de yaşam kalitesini yükseltmek ve katma değer yaratmak olduğunu açıklayan ARYOM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, proje hakkındaki görüşlerini aktarırken, "ARYOM KORU İzmir, grubumuzun prestij projesidir. Biz bu projeye öncelikle yer aldığı bölgeye ve sektöre örnek olması için en iyi şekilde inşa etmek adına büyük emek ve özveri gösteriyoruz. Bunu yaparken de önce 'insan' sonra 'tasarım' felsefesinden hiçbir zaman ödün vermeyen, tüm projelerinde malzemeden tasarıma, yaşam kalitesinden çevre uyumuna kadar her noktayı kusursuz bir biçimde planlıyoruz. Hayatı yaşanır kılacak detaylara, insanı insan yapan değerlere saygı ve özen gösteren, çevreye uyumlu, ülkenin ve dünyanın geleceğini düşünen, farklı ve katma değeri yüksek konut proje çalışmalarıyla yaşama özen katmaya devam ediyoruz. İzmir'de riskli bölgelerin sayısı küçümsenemeyecek düzeyde olmakla birlikte maalesef sağlıksız binalar insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Biz de bu bağlamda Aryom İnşaat olarak, sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve Gaziemir'de Çatalkaya Korusu'nda hayata geçirdiğimiz bu projeyle sosyo-ekonomik ve kültürel değişimi en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ARYOM KORU ile birlikte komşuluk ve mahalle kültürünün yeniden canlanacağına değinen Günday, "İzmirliler için eski mahalle mefhumu çok önemliydi. Bizler o mahallelerin içinde doğduk, koştuk, zıpladık, doyasıya yaşadık ve büyüdük. Şimdilerde ise o sıcak mahalle hayatını, insanların birbirleriyle yakalayacağı samimi komşuluk ilişkilerini, çocukların sokaklarda keyif içinde oynadığı oyunları özlemle anar olduk. Bu açıdan da ARYOM KORU’nun önemli bir sosyal açığı kapatacağına gönülden inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.