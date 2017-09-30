‘Aşure Ayı Bereketli Olsun’

2 bin kişilik aşureyi kendi elleriyle vatandaşlara ikram eden Başkan Ergün, Muharrem Ayı›nın ülkemize, Manisa›ya ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Ay-yıldız süslemeli ve 2 bin kişilik olarak hazırlanan aşureden almak için sıraya giren vatandaşlar, geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Vatandaşlara aşureleri kendi elleriyle dağıtan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geleneksel hale getirilen aşure günleri etkinliğinin süreceğini belirtti. Göreve gelmelerinin ardından Muharrem ayı içerisinde aşure günleri etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 9 senedir devam ettiği geleneğimiz dahilinde bugün 2 bin kişilik aşure dağıtıyoruz. Muharrem Ayı’nın ülkemize, Manisa’mıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.