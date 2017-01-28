Ata Evi’ni şenlendiren ziyaret

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un 60 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmeleri, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurduğu Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ne Torbalı Bahçeşehir Okulları öğrencileri sürpriz ziyaret düzenledi. Merkez sayesinde yaşamla yeniden güçlü bağlar kuran, sosyalleşmenin ve yeni arkadaşlıklar kurmanın, hobiler edinmenin mutluluğunu yaşayan üyeler, öğrencilerin sürprizi karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

SÜRPRİZ HEDİYELER DUYGUSAL DAKİKALAR

Merkezi öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden Torbalı Bahçeşehir Okulları 6. sınıf öğrencileri, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, üyelerle sohbet etti, deneyimlerini dinledi. Öğrenciler, kendi emekleriyle hazırladıkları hediyeleri merkezdeki yaşlılara verdi. Üyeler minik öğrencilerin sürprizleri karşısında duygulu anlar yaşadı. Uzun süre sohbet eden üyelerle minikler daha sonra şarkılar türküler söyleyerek gönüllerince eğlendi.

ATA EVİ’NE BAKANLIK ÖDÜLÜ

İzmir’de ilk kez bir ilçede hizmet vermeye başlayan Ata Evi ile, yaşlı vatandaşların yaşamla bağlarını koparmalarının önüne geçilerek, evlerinden çıkıp sosyalleşmeleri sağlanıyor. Spor odası, kütüphane, dinlenme odası ve çeşitli etkinlik alanlarının bulunduğu merkezde verilen hizmetlerle yaşlı vatandaşların fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor. Merkezde vatandaşların kişisel beceri ve yeteneklerine göre drama, koro, enstrüman, tiyatro, resim, örgü gibi kurslar düzenleniyor. Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologun görev yaptığı merkezde üyelerin ruhsal sağlıkları takip ediliyor, sosyal ve psikolojik açıdan destek veriliyor. Gaziemir Belediyesi, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi projesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu’nda Yaşlı Dostu Kent Teşvik ödülünü aldı.