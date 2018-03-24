Atalay, hibrit araç olacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyelerinden oluşan bir heyet, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ı ziyaret etti. 2016 ve 2017 yıllarında TÜBİTAK Yerli Ürün Teşvik Ödülünü kazanan, ALATAY Elektromobil Aracı’nın ekibi, Rektör Bağ’a projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA PLANI

TÜBİTAK’ın “Efficieny Challenge” yarışlarının yeni kategorisi ‘Otonom Araç’ yarışına da katılacak olan ALATAY 2018’in gelecek dönemlerde ‘Hibrit Elektrikli Araç’ konseptine uygun olarak da geliştirileceği belirtildi. ALATAY Proje Koordinatörü Doç. Dr. Erkan Öztürk, ATAY takımı olarak bu sene TÜBİTAK yarışları için hazırlayacakları ALATAY 2018 aracı için öğrencilerimiz ile birlikte yoğun bir çalışma planı içerisinde olduklarını belirtti. Çalışmalarda hem mekanik hem de elektronik geliştirmelerin yanı sıra yeni tasarımlarında ele alınacağının bilgisini veren Doç. Dr. Öztürk,”Bu proje ile birlikte günümüzde otonom araç alanında yapılan çalışmaları takip edebilmenin yanında teknik ve teknolojik olarak yeni geliştirmelere fırsat olacak. Bu proje ile birlikte hem öğrencilerimizin eğitimine hem de üniversitemizin akademik faaliyetlerine önemli bir katkı sağlanacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, projeye desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, “ALATAY Ekibi ile birlikte ekipte görevli tüm öğrencilerimizin tasarladığı ve TÜBİTAK tarafından iki sene üst üste ‘Yerli Ürün’ kategorisinde birincilikle ödüllendirilen ALATAY 2016-2017 Projeleri, başta Pamukkale Üniversitesi olmak üzere tüm ülke bazında hepimizin gurur kaynağı ve üniversitemizin ismini parlatan önemli büyük projelerden olmuştur. ALATAY 2018 Projesi’nin altyapı çalışmaları için Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü olarak maddi-manevi her türlü desteği şimdi ve gelecek dönemlerde vermeye devam edeceğiz. Proje ekibi tarafından tasarlanacak ALATAY 2018’in bu yılki TÜBİTAK yarışlarında başarılı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

ALATAY, ‘Hibrit Elektrikli Araç’ konseptine uygun olarak da geliştirilecek.