Atık Pil’de mutlu sona doğru...

SON GÜN 23 NİSAN

“2007 yılında sadece 225 ton olan yıllık Atık Pil toplama miktarımız 2014 sonu yılı itibariyle 555 tona yükseldi, hedefimiz 2015 yılında 600 ton idi, bu hedefimizi yüzde 5 geçerek 630 ton atık pil topladık, 2016 yılında da hedefimizi geçerek 720 tona ulaştık. Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyük. Öğrencilerimizin artan duyarlılığı ve hatta ailelerini de bu konuda uyarması sonucunda geçen yıl toplam atık pil miktarının yaklaşık yüzde 40›ını okullardan topladık. Bu da 325 ton demektir.” Neslihan Bahar her yıl toplanan pillerin önemli bir miktarının okullardan geldiğine dikkat çekerek, “Geleceğin Türkiye’sinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor. 30 Nisan’da sonlandırıyoruz... Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve dolayısıyla, okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor” şeklinde konuştu.