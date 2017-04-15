Atık sorununa EBSO’dan çözüm

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi liderliğinde, Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilim adamları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, organize sanayi bölgelerinin çevre yöneticileri ile sanayicilerden oluşan heyet, 18-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Almanya ve Polonya’daki atık bertaraf tesisleri, lojistik merkezleri ve bunların çevre üzerindeki etkilerini inceleyerek elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşacak.

EBSO Çevre Çalışma Grubu toplantılarında, Harmandalı düzenli depolama sahasına 2 Eylül 2016 tarihiden itibaren tesisin hacimsel olarak ömrünü tamamlama aşamasına gelmesi nedeniyle sanayi kaynaklı tehlikesiz atıkların kabul edilmediğini paylaşılmış, bu kararın bertaraf maliyetlerinin ücretlerinin artmasına neden olduğunu ve her biri ayrı bir değer ifade eden atıkların kıymetinden uzun yıllardır istifade edilememesi probleminin bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiği fikri üzerinde duruldu. İzmir’de zaman kaybedilmeden atık bertaraf tesisinin kurulması ihtiyacının bir kez daha kayıt altına alındığı toplantılarda; kuruluş işlemlerinin hızlandırılması ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla, Almanya ile Polonya’daki örnek tesislere inceleme ziyareti gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

TESİSLER ZİYARET EDİLECEK

İzmir için örnek teşkil edecek; Avrupa›nın en büyük geri dönüşüm tesisleri kampüsü merkezi /Lünen, Avrupa’nın en yeni mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi / MBT Gliwice - Slaskie Geri Dönüşüm Tesisi, Sosnowiec Lojistik Merkezi, Gliwice Belediyesi’nin atık depolama sahası, Belediye atık yakma tesisi /Krakow ile bölgedeki en yeni biyogaz tesisi olan AHE Digester &Biogaz Tesisi /Witten, RDF Tesis Ziyareti /Dabrowa Gornicza ziyaret edilecek.