Avcılar Caddebostan’da büyük kampanya

Ekonomiyi canlandırmak için bankalar konut faizlerini yüzde 0.98’e indirdi. Ancak indirimin ucu açık olunca konut almak isteyenler ‘kampanya her an bitebilir’ endişesi ile inşaat firmalarına koştu. Bazı bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.98’e, konut ve iş yerlerinde KDV oranının yüzde 8’e, tapu harcının yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürülmesi ve inşaat firmalarının başlattığı yüzde 20’lik indirim kampanyası konutta inanılmaz bir fırsat dönemi başlattı. Ancak uzmanlar bu fırsat döneminin her an bitebileceği uyarısı yapıyor. Bankaların maliyetinin oldukça altında bir orandan çok uzun süre konut kredisi kullandıramayacağı öngörüsü ile konuttaki bu avantajlı dönemin haziran ayı sonunda bitebileceği konuşuluyor. İşte bu nedenle de kampanyanın ilk günlerinde başlayan hareketlilik, bugünlerde adeta zirve yaptı ve vatandaş, bu büyük fırsattan yararlanmak için inşaat firmalarına akın etti.

KAMPANYA BİTEBİLİR

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Şener Avcı, yaşanan talep yoğunluğunu doğrulayarak, ‘’Türkiye ekonomisinin can damarı olan inşaat sektörü için devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı. Biz de elimizi taşın altına koyarak bu faiz avantajına ilaveten Avcılar Caddebostan Projesi’nde peşinatı yüzde 5’e çektik. Üstelik bir de yüzde 20 indirim uyguladık. Ancak faiz indirim kampanyası ve devletin sunduğu teşviklerin yakın zamanda bitebileceği söylentisi var. Bu durum, vatandaşları fırsat bitmeden konut sahibi olma telaşına itiyor. Satışlarımızda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Bankalarla görüştüğümüzde onlar da faiz indiriminin ne kadar süreceği konusunda bize garanti vermiyorlar’’ dedi.

KUR FARKI YANSIYABİLİR

Şener Avcı, bir uyarıda daha bulunarak yükselen kurlardan dolayı konuta seçimlerden sonra zam gelme ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi. Avcı, ‘’İnşaat sektörü stoklu çalışan bir sektör, dolayısıyla bir süredir artan kur farkı gecikmeli olarak fiyatlara yansıyacaktır. Seçimlerden bir süre sonra stoklarını tüketen inşaat firmaları, yeni maliyetleri mecburen konut fiyatlarına da yansıtacaktır’’ diye konuştu.