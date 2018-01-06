Avrupalı gençler Karşıyaka’ya geliyor

Fiziki ve kültürel yatırımların yanı sıra Avrupa projeleriyle de dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, Pi Gençlik Derneği ile birlikte yürüttüğü Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında Avrupa’nın farklı ülkelerinden gönüllü gençlerin Karşıyaka’ya gelmesine olanak sağlayacak hibeyi kazandı. Yaz aylarında Karşıyaka’ya gelecek olan yabancı gençler, belediyenin farklı birimlerinde etkinliklere katılacak, mahalle merkezlerinde yabancı dil kursları verecek ve branşlarına göre vatandaşlara sabah sporu yaptıracak.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN EĞİTİM

Projenin tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanacak. Avrupa ile kültür paylaşımı yapılması ve toplumlar arası diyaloğun geliştirmesi amaçlanacak. Karşıyaka Belediyesi’nin bir diğer Avrupa çalışması olan ‘Dezavantajlı Gençlerin Sosyal Entegrasyonu’ projesinde ise yine farklı Avrupa ülkelerinden 32 genç, 2018 yılı içerisinde Karşıyaka’ya gelecek ve kendi ülkelerindeki dezavantajlı grupların sosyal gelişimleri konusunda eğitimler alacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Eğitim, kültür, spor gibi farklı alanlarda fırsat eşitliği yaratmaya çalıştığımız Karşıyakalı gençlerimiz için hizmette sınırları aştık. Avrupa Gönüllü Hizmeti Ofisimiz aracılığıyla her yıl onlarca gencimizi Avrupa’ya göndererek, gelecekleri adına önemli kazanımlar elde etme fırsatı sunuyoruz, bu tür projelerle de Avrupalı gençleri Karşıyaka’da misafir ediyoruz. Gençlerimizi; yeni kültürlerle tanışmak, yeni beceriler kazanmak, yabancı dil bilgilerini geliştirmek ve unutulmayacak tecrübeler yaşamak için bu çalışmalara dahil olmaya davet ediyorum” diye konuştu.