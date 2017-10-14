Aydın Ticaret Borsası’nın yeni başkanı Çoldur oldu

Adnan Bosnalı’dan boşalan göreve Nisan 2018’e kadar Fevzi Çondur Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütecek, Yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Görevine Cengiz Ülgen, Sayman Üyelik görevine ise Yakup Er seçildi. Adnan Bosnalı’dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ise Mustafa Akdam getirildi. Mustafa Akdam, Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sayman Üye seçiminde oy kullandı. Aydın Ticaret Borsası’nın Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Fevzi Çondur Yönetim Kurulu Başkanı, Cengiz Ülgen Yönetim Krl. Bşk Yrd., Yakup Er Yönetim Kurulu Üyesi/ Sayman Üye, Abdülkadir Yıldız Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Akdam Yönetim Kurulu Üyesi.