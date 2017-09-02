Aynı iş için 3 kez ihaleye çıkılır mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’de tartışmalara yol açan ulaşım projesini sert bir dille eleştirdi. Bitiş tarihi 23 Kasım 2016’dan 18 Ağustos 2017’ye ertelenmesine karşın halen tamamlanamayan Mithatpaşa Taşıt Altgeçidi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda yaşanan fiyaskonun ve ortaya çıkan kamu zararının gerekçelerini sordu.

Aynı süre zarfında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Osmangazi Köprüsü gibi projelerle kıtaları birbirine bağlandığını hatırlatan Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ise beceriksizlikle suçladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’na seslenen AK Parti’li Doğan, “13 Temmuz 2015’ten bu yana basit bir altgeçit inşaatını tamamlayamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi iş bilmezlikte çığır açmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi üç yılda aynı işi bitiremezken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 45 günde altgeçit yaparak hizmete açmaktadır. Yılan hikâyesine dönen bu proje için kaç para daha harcanacaktır? Bu projede mi bir sabah ansızın bitecektir?” sorularını yöneltti.

HANİ 18 AĞUSTOS’TA BİTİRİLECEKTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na “Aynı iş için üç kez ihaleye çıkılır mı?” sorusunu yönelten AK Parti’li Doğan, “Temeli atıldığında taşıt altgeçidi ve meydanın birlikte yapılacağı ilan edilmesine karşın, evdeki hesap bir türlü çarşıya uymamıştır. Geçen süreç bizlere adeta Nasreddin Hoca fıkralarını hatırlatıyor. Eylül 2015’te çıkılan ilk ihale kapsamında 36 milyon 475 tl harcandı ve projenin 23 Kasım 2016’da bitirileceği ilan edildi. Ancak, sağlanan yüzde 20’lik keşif artışıyla birlikte işin maliyeti yaklaşık 45 milyon liraya çıktı, buna karşın iş yine yarım kaldı ve şantiye kapısına kilit vuruldu. Öngörüsüzlük ve beceriksizlikte sınır tanımayan Büyükşehir Belediyesi, aynı iş için 43 milyon 696 bin lira daha harcama yaptı. Gelin görün ki, aynı iş için ikinci kez ihaleye çıkan belediye, şartname gereği 18 Ağustos’ta hizmete açılması gereken altgeçidi yine bitiremedi. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Yılan hikayesine dönen proje, maliyeti ikiye katlanmasına karşın tamamlanamadığı gibi inşaatı da sular bastı, mega projenin hali komediye döndü. İzmir’in parasını sokağa atanlar 90 milyon lira harcayıp taşıt altgeçidi yapacağı yerde yapa yapa “Kanal İzmir” i yaptı. Ne yazık ki bu mega proje de hüsranla sonuçlandı. Deyim yerindeyse, yan yattı, çamura battı” şeklinde konuştu.

NEDEN 3 KEZ İHALE AÇILDI?