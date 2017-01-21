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Azim engel tanımadı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası tamamlandı. İzmir’den katılan Batuhan Öz ve Mehmet Yıldırım Alp kente 2 madalya getirdi.

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Palandöken Kayak Merkezi’nde 22 kulüpten 50 sporcunun mücadele ettiği  organizasyonda,  İzmir’den katılan ve zihinsel engelli olmalarına rağmen ERKE Özel Sporcular Spor Kulübü kayakçıları Batuhan Öz, kayaklı koşu çocuk dalında Türkiye birincisi,  Mehmet Yıldırım Alp ise disiplini büyük erkekler büyük slalom dalında Türkiye ikincisi olarak İzmir e iki madalya kazandırdılar.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kentin birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ve Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası’nın Erzurum’da yapılmasından dolayı da gururlu olduklarını aktardı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ise organizasyonu kentte düzenlemelerinde kendilerine destek olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Toplam 14 branşta özel çocuklara spor yaptıran bir federasyon olduklarını aktaran Kurt, “Buradan seçilecek sporcularımız, milli takım kamplarında hazır hale gelip, mart ayında Fransa’da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

ENGEL TANIMADILAR

Türkiye özel sporcular spor federasyonu tarafından Erzurum ili Palandöken ilçesinde gerçekleştirilen Kayak Türkiye şampiyonasına İzmir’den katılan ve  zihinsel engelli olmalarına rağmen ERKE Özel Sporcular Spor Kulübü kayakçıları Batuhan Öz kayaklı koşu çocuk dalında Türkiye birincisi, Mehmet Yıldırım Allp  ise disiplini büyük erkekler büyük slalom dalında Türkiye ikincisi olarak İzmir’e iki madalya kazandırdılar.

Zihinsel engelli antranör Murat Aygün, şampiyon öğrencilerinden gurur duyduğunu kaydetti.

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