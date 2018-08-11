Azmetti okudu müftü oldu

İncirliova'nın Acarlar Mahallesi’nde 5 sene ilkokulda okuduktan sonra diplomasını alan Beytullah Sezgin, maddi imkansızlık yüzünden eğitime ara verdi. Kitap okumayı seven Sezgin, 8 yıl sonra, eğitimine devam etti. 2002 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra ortaokulu ve liseyi dışarıdan okuyarak tamamlayan Sezgin, sonrasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi›ni kazandı. Mezun olarak ‘imamlık yeterlilik belgesi’ alan Sezgin, 2011’de Aydın›da bir camide imam olarak görev yaptı. Bir yandan eğitimine de devam eden Sezgin, 3 yılda da Konya’daki Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi›ni bitirdi. Son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Sezgin, bunu da tamamlamak için gün sayıyor.

BAŞARISININ SIRRI KİTAP OKUMAK

Pazarcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan babası İrfan Sezgin’in üzerindeki emeklerinin çok büyük olduğunu belirten Sezgin, “Çok sevdiğim için, sürekli kitap okurdum. 300-500 sayfa kitap okuduğum günler olurdu. Bu kitap okumaların benim hayatımda çok önemli bir katkısı oldu. Girdiğim sınavların tamamında çok başarılı olmamın en büyük etkeni kitap okumamdır” dedi.

HER SINAVDA İLK SIRALARDA

Girdiği her sınavda ya birinci, ya da ikinci olduğunu belirten 3 çocuk babası Sezgin, “2013 yılına kadar imamlık yaptım. Müftü olabilmek kazandığım üç yılık eğitimi Konya Selçuk Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’nde tamamladıktan sonra Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi’ne vaiz olarak atandım. 15 ay da müftü vekilliği görevinde bulundum. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan ilçe müftülüğü sınavını kazanarak, Iğdır’ın Tuzluca İlçe Müftülüğü’ne atandım” diye konuştu.