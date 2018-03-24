Bağdat Caddesi ders olsun

Arsa maliyetleri ve fiyatların tavan yaptığını, kentsel dönüşüme giren çok önemli semtlerin uzunca yıllar sorunlarla boğuştuğunu vurgulayan Cemal Kuru, “Bunlara bir de yeterli alt yapı çözümü getirilmeyince, hem konfor düşüyor hem de alım-satım ve kira bedellerinde suni farklılıklar oluşuyor” dedi.

DÜŞÜŞLER SÖZ KONUSU

Bunlara en iyi örneğin İstanbul’daki Bağdat Caddesi olduğunu belirten Kuru, “Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde yapı ruhsatlarının belli bölgelerde toplanması hem satış hem de kira bedelleri üzerinde dengesizliklere yol açıyor. Hala yenilenmesi planlanan 15 bin binanın bulunduğu Cadde’de 2012’de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgeyi bir anda şantiye alanına çevirdi. Keşmekeşe giren Bağdat Caddesi’ni onlarca ünlü marka terk etti. Bölgede gelişim sürecinde hızla yükselen fiyatlar, çevre bölgeleri de etkileyerek suni artışlara neden oldu. Sıkıntıların ortaya çıkmasıyla başlayan düşüşler ise yatırımcının zarar etmesine yol açtı. Şu an Cadde’de konut fiyatlarında yüzde 40’a varan düşüşler söz konusu. Konutların metrekaresi 15-20 bin liradan 10-15 bin liraya kadar düştü. Kentsel dönüşümle bölgeye giren çok sayıda tecrübesiz firmanın kaliteyi düşürmesinin de etkisi bulunuyor” diye konuştu.