Bahar alerjisi mahvetmeden… 

Oysa ki, baharda yoğunlaşan alerjilere karşı alınabilecek basit önlemlerle baharın keyfi doyasıya yaşanabilir. Ayrıca dengeli ve düzenli beslenme ile bahar hastalıklarına karşı koymak da mümkün.

İŞGÜCÜ VE VERİM KAYBI

İlkbaharda etkisini artıran alerji konusunda vatandaşları uyaran Yaşar Üniversitesi İşyeri Hekimi Dr. Yeşim Günel, mevsimsel alerjilerin her yıl dünyada milyonlarca kişiyi etkilediğini söyledi. Dr. Günel, “Vücudumuzda alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olan polen, küf, toz, hayvan tüyü gibi maddelere alerjen denir. Vücut bu madde ile karşılaştığı zaman biyokimyasal bir silah olan histamin üretir ve alerjik belirtiler başlar. Bunun sonucunda vücutta ve gözlerde kaşıntı, yaşarma, kızarıklık, sürekli hapşırma, burunda tıkanıklık ve akıntı, geniz akıntısı, akciğerde ise salgı artışı, öksürük, hırıltı gibi bulgular oluşabilir. Bu bulgular uykuyu, yemek yeme ve yaşam şeklini olumsuz etkiler, okul ve işgücü kaybına yol açarak iş veya okulda verim azalmalarına sebep olabilir. Burun tıkanıklığı süresi uzadıkça bu durum sinüzit, orta kulak iltihaplanmaları ve kulakta sıvı toplanması gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Aynı zamanda, astım ve benzeri solunum yolu hastalıklarını da tetikleyebilir ve bunları şiddetlendirebilir” dedi.