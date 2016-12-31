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Balçova’nın en güzel partisi

Balçova’da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan gençler aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. Gençlerin eğlencesine eşi Fatma Çalkaya ve meclis üyeleri ile birlikte katılan Başkan Çalkaya, kendinden geçerek piste fırladı.

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Balçova Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için her yıl düzenlediği Engelsiz Partisi’ni bu yılda ilçedeki engelli gençler ve aileleri ile birlikte kutladı. Başkan Mehmet Ali Çalkaya ve eşi Fatma Çalkaya, meclis üyeleri, belediyenin Engelsiz Halk Oyunları ekibine katılarak Türkiye’nin yıldızı olan engelli gençler, Engelsiz Şekerleme Projesi’ne katılarak süsleme ve şekerleme üretip para kazananlar ve daha onlarcası aileleri ile birlikte Belediye’nin yeni açılan engelli merkezindeki partiye katıldı. 

Şapkalarını gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde kendilerinden geçti. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, eşi Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yeni yıl pastasını kesti konuklara hediyeler verdi. 

ALLAH BENDEN ALSIN SİZE VERSİN

Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan geçler hep birlikte daha dans edip eğlendi. Gençlerle birlikte partide eğlenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Engellileri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engellidir. İnanıyorum ki engeli olmayan insanlar empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olur. Balçova’daki arkadaşlarımız artık engellerini kaldırdı. Onlar Hayatta ben de varım demeyi öğrendi” diye konuştu. Engelli gençlerin ailelerine de seslenen Başkan Çalkaya, “Çocuklarınızı sosyal hayata adapte ederek onların gelişimine yardımcı oldunuz. Biz de onlar için olanaklarımızı seferber ediyoruz” dedi. 

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