Balçova’nın en güzel partisi

Balçova Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için 12 yıldır düzenlediği Engelsiz Partisi’ni bu yıl da ilçedeki engelli gençler ve aileleri ile birlikte kutladı. Başkan Mehmet Ali Çalkaya ve eşi Fatma Çalkaya, meclis üyeleri, belediyenin Engelsiz Halk Oyunları ekibine katılarak Türkiye’nin yıldızı olan engelli gençler, Engelsiz Şekerleme Projesi’ne katılarak süsleme ve şekerleme üretip para kazananlar, BETEM Kursiyerleri ve daha onlarcası aileleriyle belediyenin Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki düzenlenen partiye katıldı.

Şapkalarını gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde kendilerinden geçti. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, eşi Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yeni yıl pastasını kesti konuklara hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan geçler, hep birlikte daha dans ederek eğlendiler.

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

“Engellileri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engellidir” diyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “İnanıyorum ki engeli olmayan insanlar biraz empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olacak. Balçova’daki arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal engellerini kaldırmak için sürekli projeler gerçekleştiriyoruz. Onlar, ‘Hayatta ben de varım’ demeyi öğrendi” diye konuştu. Engelli gençlerin ailelerine de seslenen Başkan Çalkaya, “Öncelikle hepinizi kutluyorum. Yaşamın içindeki bunca engele rağmen çocuklarınızla birlikte bu engellerin hepsini aştınız. Çocuklarınızı sosyal hayata adapte ederek, onların gelişimine yardımcı oldunuz. Biz de onlar için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Eğer bir gün bir dileğin kabul olacak denirse isteyeceğim tek şey var, o da Allah benden alarak sizlere versin. Çünkü sizler her türlü güzelliği hak ediyorsunuz” diye konuştu.