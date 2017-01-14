Balçova’nın Üretim Ordusu

Balçovalı kadınları tek tek kutlayan Başkan Çalkaya “Önemli olan kazanılan meblağın büyüklüğü değil yaptığınız işin gururudur” dedi.

Balçova Belediyesi’nin ev hanımlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı Semtevleri, ev hanımları için önemli bir gelir kapısı oldu. 12 yıldır ürettikleri ürünleri belediyenin katkılarıyla ülkemizin çeşitli fuarlarında hatta bazı yurtdışı fuarlarda görücüye çıkararak satış yapan Balçovalı kadınlar, bu sayede hem evlerinin geçimine katkıda bulunuyor hem de önemli sosyal aktivitelere katılıyor. Son olarak İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda ürettikleri süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek takı, kilim, ahşap boyama gibi binlerce ürünü İzmirlilerin beğenisine sunan Balçovalı Kadınlar, fuarda önemli bir satış geliri elde etti.