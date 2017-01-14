Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Balçova’nın Üretim Ordusu

Balçovalı kadınların birçoğu öğrendikleri meslek sayesinde artık kendi ekmeğini kazanıyor. Semtevleri’nde kurs gören ev hanımları, yılbaşından önce düzenlenen Hediyelik Eşya Fuarı’nda satılan ürünlerin paralarını aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balçovalı kadınları tek tek kutlayan Başkan Çalkaya “Önemli olan kazanılan meblağın büyüklüğü değil yaptığınız işin gururudur” dedi.

Balçova Belediyesi’nin ev hanımlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı Semtevleri, ev hanımları için önemli bir gelir kapısı oldu. 12 yıldır ürettikleri ürünleri belediyenin katkılarıyla ülkemizin çeşitli fuarlarında hatta bazı yurtdışı fuarlarda görücüye çıkararak satış yapan Balçovalı kadınlar, bu sayede hem evlerinin geçimine katkıda bulunuyor hem de önemli sosyal aktivitelere katılıyor. Son olarak İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda ürettikleri süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek takı, kilim, ahşap boyama gibi binlerce ürünü İzmirlilerin beğenisine sunan Balçovalı Kadınlar, fuarda önemli bir satış geliri elde etti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA