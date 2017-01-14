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Balıkesir’de ekipler karla mücadelede

Balıkesir’de 592 kırsal mahalle yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir’in 50 ayrı noktada yaklaşık 400 personel ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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Başkan Uğur, “Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız 24 saat sürdürecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı yaklaşık 50 ekip toplam 400 personel ile kar yağışından etkilenen tüm ilçelerde ve kırsal mahallelerde vardiyalı olarak gece-gündüz demeden aralıksız çalışıyor. Tüm iş makinelerinin seferber edildiği yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzlukların asgariye indirilmesi ve kapalı yolların tekrar açılması için çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 112 Acil ve diğer birimlerin yardım taleplerine de cevap veriyor. Öte yandan tuzlama çalışmaları da düzenli olarak devam ediyor. Balıkesir’de ise Kepsut-Dursunbey karayolu ile 592 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Birçok kırsal mahalleye elektrik verilemiyor. İli, İstanbul, İzmir, ve Çanakkale’ye bağlayan karayollarında da zincir takmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Söz bölgelerde çok sayıda araç yolda kaldı.

50 AYRI NOKTADA EKİP VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade ederek, “Balıkesir’in 900 kırsal mahallenin 592’si ulaşıma kapalı. 18 tuzlama aracı ve iş makineleriyle 50 ayrı noktada yolların açılması için çalışan ekiplerimiz var. Biz 24 saat aralıksız çalışmaları sürdüreceğiz. Ancak yoğun tipi dolayısıyla açılan yol tekrar kapanabiliyor” şeklinde konuştu.

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