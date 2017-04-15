Balıkesir’de Hafif Raylı Sistem için ilk adım atıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın arasında imzalanan protokolle 12 istasyonlu Hafif Raylı Sistem (Banliyö) hattı için ilk adım atıldı. Çalışmaların ilk etabının tamamlanması ardından TTM ve Adnan Menderes arasına da banliyö hattı kurulması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi karesi Toplantı Salonu’ndan düzenlenen protokol törenine basın mensuplarının yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Başkanları katıldı.

Protokol töreni öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 2014 yılında seçim vaatleri arasında yer alan Hafif Raylı Sistem için ilk adımı attıklarını söyledi.

Hafif Raylı Sistem ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile görüşmelerin neticelendiğini ifade eden Başkan Uğur şöyle konuştu: “Bugünde ön protokolü genel müdürümüz ile birlikte imzalayacağız. 0 Banliyö hatları arasındaki aktarma noktalarının düzenlenmesi, demiryolu tren işletmecisi olma şartının yerine getirilerek, banliyö işletmeciliğinin yapılması işi protokolü. Ayşebacı’dan, TOKİ’den başlayan ve Gökköy Lojistik Köyü’ne kadar uzanan 12 istasyonlu; Ayşebacı, Otogar, Sanayi, KİPA AVM, Çay Deresi, TTM, Enstitü, Plevne, Telekom, Yeni Hastane, Organize Sanayi Bölgesi ve Lojistik Köy. Bu protokol ile de Balıkesir’in Banliyö işletmeciliği ile ilgili çalışmalar TCDD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek. Balıkesir’e hayırlı uğurlu olsun.”

23 KM’LİK BANLİYÖ HATTI DÜZENLENECEK

Başkan Uğur’un ardından protokol ile ilgili bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, kurum olarak son yıllarda şehir içi taşımacılığı geliştirmek için hizmet verdiklerini belirtti. Bunun ilk örneğini İzmir’de gerçekleştirdiklerini ifade eden Apaydın, “2 yıl içerisinde tamamlayacağız.

Balıkesir’de Büyükşehir Belediye Başkanımızın talepleriyle ve bizimde yaptığımız araştırmalar neticesinde 23 kilometrelik güzergâhta Balıkesir’de şehir içi taşımacılığa hizmet edecek şekilde banliyö sistemini inşa edeceğiz. Yapacağımız hizmet ile birlikte gerek Balıkesir’in şehiriçi konforlu bir taşımacılığa kavuşacak olması, hem de kurumumuzun halkımıza yapacağı hizmetler açısından önemli sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.