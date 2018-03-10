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Balıkesir’in peyniri kitap oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile Balıkesir’in değişik yörelerinde üretilen Balıkesir’e özgü peynir türleri kitap haline getirildi.

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50 ayrı çeşit peyniri içinde barındıran kitap sayesinde Balıkesir peynirleri kayıt altına alınırken; aynı zamanda Balıkesir ve ilçelerinin yerel peynirlerinin genel mutfak, sosyolojik, kültürel, coğrafi açıdan derlenmesini de içinde barındıran kitabın tanıtımı yapıldı. 

KAYIT ALTINA ALINDA

Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından 279 sayfa olarak kaleme alınan kitabın içeriği Balıkesir’e Genel Bakış, Süt ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynir Yolları ve Balıkesir’in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış başlıklarından oluştu. Sayısı 50’ye ulaşan yerel-geleneksel peynirle birlikte yoğurt, tereyağı, kaymak gibi süt ürünleri, ekmek, bal, zeytin gibi peynire eşlik eden pek çok ürün tespit edilerek bu ürünlerde kayıt altına alınmış oldu. 

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