‘Barış Selçuk’ için yarışacaklar

1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 13 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ne ulaştırabilecek. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri; ‘Ulusal Haber’, ‘İzmir Kent Haberi’, ‘Haber Fotoğrafı’ ve ‘TV’de İzmir Kent Haberi’ olmak üzere dört ayrı dalda verilecek. Katılımcılar 5 Ağustos 2017 ile 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında gazete-dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber, haber fotoğrafı ve televizyonlarda yayınlanmış haber ve görüntüleriyle yarışmaya başvurabilecek.