Başarılı bir fuarın ardından...

EBSO’nun 10 gün boyunca açık kalan Fuar boyunca 2 Numaralı Holdeki standı ziyaretçi akınına uğrarken, konuklar enerji kaynakların doğru kullanılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, sürdürülebilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasının taşıdığı önem konusunda bilgilendirildi. İzmir, Ege ve Türkiye’de yatırımların çoğalması, üretimin çeşitlenmesi, ihracatın artmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar aktarıldı.

Açılış günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Vali Erol Ayyıldız’ı EBSO Standı’nda ağırlayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Dünyada her evde bir Türk Malı bulunmalı” hedefiyle hareket ettiklerini yineleyerek, İzmir’in öne çıkan rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji alanındaki avantajları, hem de organize sanayi bölgelerindeki yatırım imkanlarını aktardık” dedi. Yorgancılar, fuar süresince gerek standa gelen, gerekse EBSO’yu ziyaret eden yabancı heyetlere de İzmir’in potansiyeli, sektörel çeşitliliği ve avantajları hakkında bilgi verdiklerini, yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat çektiklerini belirterek, gördükleri ilginin ekonomik ilişkilere yansıması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.