Başarılı öğrencilere Güvençer’den teşekkür

Öğrencilerin gayretli çalışmalarının meyvelerini aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ”Bütün ailelerin, öğretmenlerin, bizlerin ve tabii ki öğrencilerimizin merakla bekledikleri hasılat dönemi diyebilirim. Burada gördüğümüz son derece güzel ve genç evlatlarımız çoğu ilk 500’de olmak üzere Türkiye’de ilk binin içerisine girmek gibi bir başarı elde ettiler. 2 milyon kişinin sınava girdiği bir ortamda 8’nci, 50’nci, 80’inci, 150’nci olmak gerçekten takdire fazlasıyla layık olan bir başarı oluyor” ifadelerini kulandı.

BELGE VE HEDİYE VERDİ

Öğrencilerin başarısından duyduğu mutluluğu belirten Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, “Sınava giren bütün çocuklarımız bizim için son derece kıymetli, onların emekleri saygıya değer, sonuçta bu bir değerlendirme ve bir yarışma sınavıydı. Bu gösterdikleri başarı, hayattaki gerçek başarının mutlak teminatı değil belki, ama çok güçlü bir işareti” dedi. Konuşmaların ardından Vali Güvençer YKS Türkiye sıralamasına göre 26. Tunahan Abalı, 28. İlksen Mumcu, 101. Leyla Biçer, 169. Furkan Sakız, 171. Mustafa Atay, 262. Uğur Kurt, 311. Başak Karagöl, 453. Nurahsen Gürhan, 458. Ömer Yariçi, 460. Esra Kurt, 548. Ahmet Bozyel, 827. Gizem İbiş’in teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.