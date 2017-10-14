Başarılı Türkler geri geliyor

Yaşar Üniversitesi’nin nitelikli beyin göçünü tersine çevirme politikası sayesinde yurt içi ve yurt dışında görev yapmış akademisyenler yeni dönemde İzmir’i tercih ederek kentin uzman akademik kadrosunu daha da güçlendirdi.

Alanlarında etkin isimlerle çalışma fırsatı yakalayacak olan öğrenciler böylece yabancı dil, fen, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında uluslararası düzeyde donanım sahibi olmanın avantajını yakalayacaklar.

50 YILLIK BİR SÜRECİN ESERİ

1950-2000 yılları arasındaki 50 yıllık süreçte Türkiye’den yurtdışına yaşanan beyin göçünün, yükseköğretimdeki yapısal değişiklikler ve vakıf üniversitelerinde yaşanan gelişimlerle artık tersine döndüğünü ifade eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bu değişim özellikle genç akademisyenler için 2000 yılından sonra ülkemizde bir cazibe merkezi yaratılmasını sağladı. Birçok genç insanın Türkiye’ye dönüş sayısı ve hızını arttırdı. Bu kurumlarda sağlanan daha geniş maddi ve akademik kaynaklar nitelikli ‘beyin göçünü’ tersine çevirmede başarılı oldu. Her yıl, dünyada yaşanan genel küresel ekonomik krizin ve diğer sosyal-siyasal gelişmelerin de etkileriyle, daha fazla nitelikli insan gücü Türkiye’de kariyerlerini sürdürme eğilimi gösterdiler. Bu değişim ve eğilimlerin etkileri Yaşar Üniversitesi’nin akademik faaliyetlerinde, öğretim ile araştırma kalitesinin nesnel anlamda artması, dünyanın farklı coğrafyalarından bilim insanlarının, kaliteli bilim iddialarını sürdürebilmek için üniversitemizde çalışmayı tercih etmesini sağladı” dedi.

İZMİR’E GÜÇ VEREN KADRO

Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı ve özel kuruluşlar için projelere imza atan, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Teşvik Ödüllü Prof. Dr. Mehmet Ufuk Çağlayan, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görev almaya başladı.

Doktorasını Houston Üniversitesi’nde tamamlayan, TÜBİTAK projelerine imza atan ve ABD’nin araştırma kuruluşu Structural Stability Research Council’den araştırma ödülüne sahip Prof. Dr. Oğuz Özgür Eğilmez ile doktorasını Greenwich Üniversitesi’nde tamamlayan ve İngiliz Araştırma Konseyi & Avrupa Birliği Hibesinden ödüllü Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kılıç, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarına başladı.

Doktorasını Stanford Üniversitesi’nde tamamlayan ve ABD’nin seçkin Ulusal Bilim Vakfı Kariyer Ödüllü Dr. Volkan Rodoplu ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdürecek. Doktorasını Carnegie Mellon Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Orkun Karabaşoğlu Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, yine doktoralarını İtalya’nın Trento Üniversitesi’nde tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Umut Avcı ile Fransa’nın Paul Sabatier Toulouse Üniversitesi’nde tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Damla Oğuz ise Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde görev almaya başladı.

Cambridge Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Dr. Elif Çetin Sosyoloji Bölümü’nde; Boğaziçi Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Yrd. Doç. Mehmet Oğuz Karahan Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde; doktoralarını Stony Brook Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Evren Akaltun Akan ile Nottingham Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Jason Mark Ward İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde göreve başladılar. Ayrıca ODTÜ’de Rektör Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi görevlerde bulunan bilim dünyasının saygın isimlerinden Prof. Dr. Cengiz Erol da Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü kadrosuna dahil oldu.

Bu yıl kadroya katılan akademisyenler ise neden Yaşar Üniversitesi’ni tercih ettiklerini şöyle anlattılar: