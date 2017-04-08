Başkan Atila’ya 'Gençlere Destek Özel Ödülü'

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl üçüncü ke düzenlediği Kristal Yaka İş Ödülleri'nde 'Gençlere Destek Özel Ödülü'ne layık görüldü. Düzenlenen törende ödülünü alan Atila, gençlere seslenerek, "Bu güzel vatan Büyük Önderimiz Atatürk ve hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimizin bize armağanı. Bizlere düşen gören ülkemizi bilimin ışığında daha aydınlık günlere taşımak" diye konuştu.

Şirketler ve iş insanlarının çeşitli kriterlere göre öğrencilerin gözünden değerlendirildiği Kristal Yaka İş Ödülleri’nin töreni EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, iş dünyasına yönelik olarak pek çok kategoride ödül verilen organizasyonda Gençlere Destek Özel Ödülü’ne layık görüldü. İş dünyasını en geniş açıdan değerlendiren öğrenci organizasyonunda geçtiğimiz yıl Olgun Atila’nın aldığı Onur Ödülü'nün sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu oldu. Başkan Olgun Atila, Kocaoğlu'nun yoğun programı nedeniyle yerine alamadığı törende hem kendi, hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adına Onur Ödülü'nü aldı. Başkan Olgun Atila, sunuculuğunu ünlü spor spikeri Dilara Gönder’in yaptığı, öğrenci topluluklarının dans gösteriyle renklenen ödül töreninde gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.