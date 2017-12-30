Başkan Badem ayakkabıcı esnafının dertlerini dinledi

İlçede eski yıllardan günümüze kadar gelen ve önemli bir yere sahip ayakkabı imalatı yapan esnafla bir araya gelen Başkan Badem, iş yeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti. Esnafın yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi alan Başkan Mahmut Badem, “Kentimizin her köşesinde yaşayan insanımıza ulaşmaya, onları dinlemeye ve taleplerini almaya özen gösteriyoruz. Bu çerçevede farklı sektörlerde çalışan esnafımızla da bir araya geliyoruz. Taleplerini değerlendirip, çalışmalarına destek olmak için çalışıyoruz” dedi.Belediye daire müdürlerinin de yer aldığı ziyarette, Ayakkabıcılar Sitesi’nde yapılacak düzenlemeler yerinde incelendi.