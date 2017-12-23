Başkan Badem: Kadın girişimcileri destekliyoruz
Ticaret Odası bünyesinde kurulan kadın girişimci grubu Ödemiş Belediye Başkanı A. Mahmut Badem’i ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Mahmut Badem, “Kadınlar; anne, abla, eş ya da iş kadını olarak hayatımızın her alanında bizimle yan yana. Ticaret Odası bünyesinde kurulan kadın girişimciler grubunu kutluyorum. Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi ticari alanda da başarılı olacaklarına inanıyorum. Kadınlarımıza desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.
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