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Başkan Ergün BÜKSEV’i ağırladı

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Manisa’nın sanayisine önemli hizmetler vermiş olan merhum Bülent Koşmaz’ın adını yaşatmak amacıyla eşi Saadet Kumbaracı Koşmaz tarafından kurulan Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün; Başkan Saadet Kumbaracı Koşmaz, Başkan Yardımcısı Reyhan Altıntaş, Üyeler Gökmen Gökdede, Tahir Kazıkoğlu, Tuğba Gökdede, Sedef Koşmaz Çobanoğlu ve Utku Çobanoğlu’ndan oluşan vakıf yönetimini MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında ağırladı.  Merhum Bülent Koşmaz’ı rahmetle anan Başkan Ergün, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Ergün’e merhum Bülent Koşmaz’ın adının yaşatılması noktasındaki destekleri nedeniyle teşekkür eden BÜKSEV Başkanı Saadet Kumbaracı Koşmaz da, vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ergün, Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı yönetimini ağırladı. 

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