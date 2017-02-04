Başkan Ergün servis işletmecileriyle buluştu

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Şoförler Odası Başkanı Yusuf Enli, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Manisa’nın 17 ilçesindeki tüm toplu ulaşım araçlarında kullanılmaya başlattığı kişiselleştirilmiş Manisa kartların vatandaşlara daha hızlı bir ulaşım imkânı sağladığını belirtti.

Şoförler Odası Başkanı Yusuf Enli ve servis işletmecilerini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında konuk etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çiçek takdim eden Şoförler Odası Başkanı Yusuf Enli, vatandaşların daha hızlı ulaşım imkânına kavuşabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Manisa Kart’ın şoförler ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.