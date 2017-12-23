Başkan Ergün’den anlamlı kabul

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dernek üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Adnan Kaya, ilk ziyareti Başkan Ergün’e yapmak istediklerini belirterek, “Şehit ve gazi ailelerine vermiş olduğunuz önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar taleplerimiz neyse Büyükşehir Belediyesi geri çevirmedi. Bizlerin de sizden birkaç talebimiz olacak. Şehit ve gazi ailelerimizin Soma’daki bölgesel ısıtma sisteminden indirimli olarak faydalanabilmesini istiyoruz” dedi.

ESKİ GARAJ YENİ PROJE

Başkan Ergün, talepleri dinlemesinin ardından, “Şehit ve gazi aileleri Soma’daki bölgesel ısıtma sisteminden indirimli faydalanabilecek” dedi. Üst geçit konusuna da değinen Başkan Ergün, eski garaj önünde bulunan üst geçidin, eski garaj içinde uygulanmaya başlanan ‘Eski Garaj Yeni Proje’ kapsamında yakın bir zamanda hafriyat çalışmasından dolayı kaldırılacağını belirterek, uygun olan bir başka yere taşınacağını söyledi. Dernek Başkanı Sagun, şehit ve gazi aileleriyle birlikte sosyal aktivitelerin yapılabileceği yer talebinde bulunurken, Başkan Ergün, kamu yararına çalışan dernekler arasından istenilen kriterlere uygun olanlara Oda ve Dernekler Binaları’nda yer verildiğini belirterek, BESOT ile iletişime geçmelerini istedi.Başkan Sagun, “Derneğin önündeki Manisa ifadesini kaldırarak Türkiye geneline yayılacağız” dedi.