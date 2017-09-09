Başkan Ergün’den kurtuluş mesajı  

İşgalcilerin kahraman Türk ordusundan kaçarken Manisa’yı ateşe verip, bir enkaz şehir haline dönüştürdüğünü hatırlatan Başkan Ergün, Manisa’yı ‹Küllerinden doğan şehir› olarak tanımladı. Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde ağustos ve eylül aylarının yeri ayrıdır. Büyük Türk milletinin yeniden dirilişini ve ayağa kalkışını sağlayan bir güneş, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da doğmuştur” dedi.

Manisa’nın da, Yunan işgalinde kaldığı yaklaşık 3 yıllık sürede büyük bir zulüm yaşadığını aktaran Başkan Ergün, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman Türk ordusundan kaçan işgalciler, şehri yakıp yıkmıştı. Tüm bu acılar içerisinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ayağa kalkan aziz Türk milleti, eylül ayında kurtuluşa ermiştir. 8 Eylül, Manisa’mızın işgalden kurtuluşunun, yanan bir şehrin yüreği yanık insanlarının feraha erişinin günü. 8 Eylül, İzmir’in dağlarında açan çiçeklerin filiz verdiği gün. Bugünü anarken, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünün kulaklarımıza küpe olması gerektiğini düşünüyorum. “Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler, her zaman yıkılmaya mahkûmdur.” Sonsuza kadar yaşayacak olan büyük Türk milletini yaşatmanın en önemli yollarından bir tanesi geçmişini iyi bilen nesiller yetiştirmektir. Bu noktada üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.