Başkan Hızlı şampiyon Onbaşı’nı konuk etti

Organizasyonda 15-17 yaş yıldızlar kategorisinde ter döken Ayşe Begüm Onbaşı, 21 bin 150 puan elde etti ve tek kadınlarda zirvede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik ettiği milli sporcuyu makamında konuk eden Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Ayşe Begüm’ü çok küçük yaştan buyana takip ettiğini çok azimli ve başarılı bir sporcu olduğunu kaydetti. Ayşe Begüm Onbaşı 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir›de düzenlenecek Federasyon Kupası›nda tek bayan ve çift kategorisinde yarışırken ardından 19-22 Ekim 2017 tarihlerinde ise Bulgaristan Plovdiv şehrinde düzenlenecek Plovdiv Open Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsilen tek bayan ve çiftlerde yarışacak.