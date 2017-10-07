Başkan Kafaoğlu, Kasaplar Mahallesi’nde çalışmaları denetledi

Tayyipler Mahallesi Muhtarı Selahattin Özçelik, Turnalar Mahallesi Muhtarı Raşit Zengin ve Taşpınar Mahallesi Muhtarı Galip Çakmak da merkezdeki çalışmaları yerinde gördüler.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altıeylül ve Kasaplar Mahallesinde devam eden kilit parke taşı ve kaldırım düzenlemelerinde sona yaklaşırken, Başkan Zekai Kafaoğlu Kasaplar Mahallesi Muhtarlığının önünde bitimine az kalan çalışmaları yerinde inceledi. Kafaoğlu ekiplerden bilgi aldı, muhtarlık çevresine yapılacak meydan düzenlemesine baktı. Başkan Kafaoğlu’nun ziyareti esnasında Kasaplar Mahallesi Muhtarı Gönül Başçivi ile birlikte kırsal mahalle muhtarları da yer aldı. Kasaplar Mahallesi Muhtarı Gönül Başçivi, “Mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz, mahalle sakinleri de aynı şeyi söylüyorlar. Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum, başkanımın her zaman yanındayız” dedi.

BAŞKANIMIZ EŞİT HİZMET VERİYOR

Tayyipler Mahallesi Muhtarı Selahattin Özçelik, Turnalar Mahallesi Muhtarı Raşit Zengin ve Taşpınar Mahallesi Muhtarı Galip Çakmak da, “Başkanımız Zekai Kafaoğlu kırsal mahalleleri adeta şehir merkezine çevirdi. Kırsalda sokak ve meydanlarımız kilitli parke taşı ile tanıştı, çöp konteynırlarımız, çocuk oyun gruplarımız, fitness aletlerimiz geldi. Başkanımız ne istediysek yapıyor. Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Hem mutlu günümüzde hem acı günümüzde hep yanımızda. Başkanımızı seviyoruz. Kırsalda yapılan çalışmaları biliyoruz şehir merkezindeyken Kasaplar Mahallesi’nde devam eden çalışmaları da görmek istedik. Başkanımızı hem kırsala hem merkeze eşit bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

HİZMETE DEVAM EDİYORUZ