Başkan Kafaoğlu, Kasaplar Mahallesi’nde çalışmaları denetledi
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Kasaplar Mahallesi’ndeki çalışmalar ve meydan düzenlemesini inceledi.
Tayyipler Mahallesi Muhtarı Selahattin Özçelik, Turnalar Mahallesi Muhtarı Raşit Zengin ve Taşpınar Mahallesi Muhtarı Galip Çakmak da merkezdeki çalışmaları yerinde gördüler.
Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altıeylül ve Kasaplar Mahallesinde devam eden kilit parke taşı ve kaldırım düzenlemelerinde sona yaklaşırken, Başkan Zekai Kafaoğlu Kasaplar Mahallesi Muhtarlığının önünde bitimine az kalan çalışmaları yerinde inceledi. Kafaoğlu ekiplerden bilgi aldı, muhtarlık çevresine yapılacak meydan düzenlemesine baktı. Başkan Kafaoğlu’nun ziyareti esnasında Kasaplar Mahallesi Muhtarı Gönül Başçivi ile birlikte kırsal mahalle muhtarları da yer aldı. Kasaplar Mahallesi Muhtarı Gönül Başçivi, “Mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz, mahalle sakinleri de aynı şeyi söylüyorlar. Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum, başkanımın her zaman yanındayız” dedi.
BAŞKANIMIZ EŞİT HİZMET VERİYOR
Tayyipler Mahallesi Muhtarı Selahattin Özçelik, Turnalar Mahallesi Muhtarı Raşit Zengin ve Taşpınar Mahallesi Muhtarı Galip Çakmak da, “Başkanımız Zekai Kafaoğlu kırsal mahalleleri adeta şehir merkezine çevirdi. Kırsalda sokak ve meydanlarımız kilitli parke taşı ile tanıştı, çöp konteynırlarımız, çocuk oyun gruplarımız, fitness aletlerimiz geldi. Başkanımız ne istediysek yapıyor. Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Hem mutlu günümüzde hem acı günümüzde hep yanımızda. Başkanımızı seviyoruz. Kırsalda yapılan çalışmaları biliyoruz şehir merkezindeyken Kasaplar Mahallesi’nde devam eden çalışmaları da görmek istedik. Başkanımızı hem kırsala hem merkeze eşit bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.
HİZMETE DEVAM EDİYORUZ
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da şunları kaydetti: “Hedefimiz mahallelerimizi güzelleştirmek. İnsanların oturduğu yerlerde mutlu ve huzurlu olmaları son derece önemli. Yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Asfaltları kaldırıyoruz, estetik kilit parke taşı yapıyoruz, kaldırımları düzenliyoruz. Çardaklı mevkiine de meydan olarak yeniden elden geçiriyoruz. İnsanlarımızın konforlu yaşamalarını istiyoruz. Buradaki çalışmalar 1-2 gün içinde tamamlanacak. Biz çalışmaları incelerken kırsal mahalle muhtarlarından Tayyipler Mahallesi Muhtarı Selahattin Özçelik, Turnalar Mahallesi Muhtarı Raşit Zengin, Taşpınar Mahallesi Muhtarı Galip Çakmak da bizlere eşlik ettiler ve merkezdeki çalışmaları da onlar da görmüş oldular. Kırsal mahallelere çok parke taşı yaptık, çocuk oyun grupları yaptık. Muhtarlarımız hizmetlerden memnunlar. Durmak yok yola devam. Şehrimize hizmet etmeye, şehrimiz insanlarını kucaklamaya devam edeceğiz.”
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