Başkan Kocaoğlu zam şampiyonu

İzmirliler'in yeni yıla zamlarla girdiğine dikkat çeken ve Aziz Kocaoğlu’na ‘Zamcı Başkan’ diyerek seslenen AK Parti’li Doğan, “Ne yazık ki, zararı zamla kapatmaya çalışan aynı başarısız belediyecilik anlayışı bu yıl da devam ediyor. Geliriyle gideri birbirini tutmayan, her yıl zararı katlanarak artan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yaptığımız onca tasarruf çağrısına bu yıl da kulaklarını tıkamış görünüyor. Zamları vatandaşa reva gördüler. Özellikle otopark, ulaşım ve su tarifelerinde her yıl tekrar tekrar karşımıza çıkan fiyat artışları bu yıl da yeni bir zam rüzgarıyla kendisini gösterdi” dedi.

2018’DEN UMUTLU DEĞİLİZ

Belediyenin gelecek yıl hazırladığı bütçenin kent hizmetlerinde yetersiz kaldığını vurgulayan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan şunları söyledi: “Bu kentte icraatten çok zam yapan, yaptığı her işi hüsranla sonuçlanan Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun idarenin uğradığı kamu zararları ve belediyenin israf giderlerini de

İzmirli hemşehrilerimizin sırtına yüklüyor. Her seçim bildirgesinde İzmir’e 22 otopark projesi vaadiyle seslenen, göreve geldiği günden bu yana 4 otopark yapan ama otoparklara 14 kere zam yapan Kocaoğlu, ‘Zamcı başkan’ unvanını bu yıl da koruyor. Otopark tarifelerinde getirilen yüzde 50’ye yakın zamlara ilaveten, hemşerilerimiz su ücretlerine yapılan fiyat artışları nedeniyle bir başka mağduriyetle daha karşı karşıya. Toplu ulaşım alanında yapılan yüzde 10’luk zam ise dar gelirli hemşerilerimizin bütçesine adeta darbe vurdu.”

BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

Zamların elle tutulur bir gerekçesi olmadığını vurgulayan Doğan sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Kocaoğlu’na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, artık elinizi İzmirli’nin cebinden çekin. Otobüse 17 yıl önceki gibi kağıt biletle bindirdiğiniz, suyu kiralık tankerlerle dağıttığınız hemşehrilerimizin karşına şimdi hangi mantıkla çıkıp bu zamları savunacaksınız? Kayda değer hiçbir projesi olmayan, tüm gelirini tadilat, tamirat, boya, badana ve tüketim giderlerine harcayan, israfta sınır tanımayan Büyükşehir Belediyesi bu gidişattan acilen kurtulmalıdır. Bu yıl bütçede İzmir’in bitmek bilmeyen sorunları arasında yer alan kentsel dönüşüm için sadece Karabağlar’daki projeye 29 milyon 440 bin lira, trafik sorununu ortadan kaldıracak yeni yol projelerine 250 bin lira, öve öve bitirilemeyen kırsal kalkınma projelerine ise toplam 9 milyon 38 bin lira harcanması öngörülüyor. 2018 senesinde kentin kaynaklarına sahip çıkan ve ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üreten, kamu kaynaklarını etkin kullanabilen bir belediyecilik örneği sergilenmesini istiyoruz.”