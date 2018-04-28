Başkan minikleri yalnız bırakmadı

Şölen havasında geçen etkinlikte minikler mataralarıyla diktikleri fidanları can suyu verdi.Yeşil bir Uşak için seferberlik başlatan Uşak Belediyesi çevre duyarlılığını arttırmaya yönelik tertip ettiği faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Etkinlikte Uşak Belediyesi ve Hasan Hilmi Ortaokulu ortaklığında Uşak Akse Çamlığında 156 çam ağacı toprakla buluşturuldu.

ÇOCUKLARLA TEK TE TANIŞTI

Miniklerin, “Ağaç dikmek iyi bir şey, çevremizi yeşillendirmeliyiz, doğayı korumak için ağaç dikiyoruz” söylemlerinin renk kattığı etkinlikte Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan çocuklarla tek tek tanıştı. Anasınıfı öğrencileriyle sohbet eden ve gelecek hayallerini dinleyen Nurullah Cahan öğrencilerin çevreye karşı olan duyarlılığını takdir etti.‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ hadisinin verdiği hassasiyeti kente en iyi şekilde yansıttıklarını dile getiren Başkan Nurullah Cahan gençlere yönelik her türlü yatırımın önemli olduğunu vurguladı. Başkan Cahan, “Şehrimizi yeşillendirmek ve miniklerimize çevre bilincini aşılamak adına okulumuzla imza attığımız bu güzel proje kapsamında 156 ağacı toprakla buluşturarak ilk suyunu verdik. Ben okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Öz güvenleri tam olan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen çocuklarımızın çevreye yönelik duyarlılığını arttırmayı ve şehrimizi yeşillendirmeyi İnşallah bu tarz projelerle sürdüreceğiz” dedi.