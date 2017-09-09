Başkan Şenol Fatma Belgen’i yalnız bırakmadı

Yaşamını sürdürdüğü Gaziemir’de Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un ziyaret ettiği Türk Sineması’nın sevilen isimlerinden Fatma Belgen duygulu anlar yaşadı.

Hayatının geri kalanını ‘Türkiye’nin hiçbir yerine değişmem’ dediği Gaziemir’de geçirmek istediğini belirten Fatma Belgen; “Benim bu hayatta üç aşkım var; Önce Allah, sonra oyunculuk, sonra Gaziemir... Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Şenol’a nazik ziyareti ve teklifi için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadı” dedi.

Yeşilçam’da Tarık Akan, Ayhan Işık, Yıldız Kenter, Aytaç Arman, Müjdat Gezen, Zeki Alasya gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan ve hala dizilerde rol alan Fatma Belgen’in, Gaziemir’de yaşımını sürdürdüğünü öğrenen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, kendisini evinde ziyaret ederek, yıllarını sanata, tiyatroya adayan Fatma Belgen’in tiyatro kurslarında eğitmenlik yapmasını istedi. Şenol, “Gaziemir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya büyük önem veriyoruz. Birçok sanatsal çalışmaya imza atıyoruz. Ömrünü tiyatroya adayan, gençlik yıllarında hepimizin oyunculuğuna hayran kaldığı Fatma Belgen’in Gaziemir’de yaşadığını öğrenince çok mutlu oldum. Gaziemirli gençlerimizin ondan öğreneceği çok şey olduğunu düşündüğüm için, Tiyatromuza destek vermesini istedim. Bizi kırmadığı için kendisine teşekkür ederim. Gaziemir Belediyesi olarak sanata emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GAZİEMİR’İ HİÇBİR YERE DEĞİŞMEM

Şenol’un kendisini ziyaret edeceğini öğrenince heyecanlandığını dile getiren Belgen; “Ben İzmir’de doğdum, gençlik yıllarım İstanbul’da geçti. Bankacılıkla başladığım hayat serüvenim yıllar sonra doğduğum şehirde devam etsin istedim. Yıllar önce Gaziemir’den yatırım amacıyla bir ev almıştım, gelip yerleştim. Türkiye’de gezmediğim yer kalmadı. Tunceli’den Trabzon’a, Ardahan’dan Hakkari’ye kadar her yerini gezdim. Ama Gaziemir’deki huzuru, dostluğu, ahbaplığı hiçbir yerde bulamadım” dedi.