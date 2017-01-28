Başkan Şirin Turgutlu Kent Konseyi’ni ağırladı

Turgutlu Kent Konseyi’nin çok sesliliğinden güzel bir ahenk oluşturduğunu ifade eden Başkan Şirin, konsey çalışmalarına tam destek vereceklerini ifade etti. Turgutlu’ya dair hizmet ve yatırımların gündeme geldiği görüşmede Başkan Şirin, “2017 yılında açılış ve temel atma törenlerimizin heyecanını yaşayacağız” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Kaya, konseyin amaçları doğrultusunda çözüm odaklı çalışmaya gayret ettiklerini ifade ederek, hedeflerinin kurumlar arası işbirliği ile güzel ve başarılı çalışmalara imza atmak olduğunu söyledi.

Başkan Şirin’e bugüne dek vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Kaya, “Sayın Başkanımız sağolsunlar toplantılarımızı gerçekleştirebilmemize olanak sağlayarak bizlere olan desteğini esirgemiyorlar. Bizler de çalışma guruplarımızla önümüzdeki süreçte neleri yapabileceğimizi planlıyoruz. Bu doğrultuda da Sayın Başkanımız’ın desteğini almaktan memnunuz. İnşallah Kent Konseyi olarak etkin ve çözüm odaklı çalışmalar ortaya koyacağız” dedi.

KONSEYE TAM DESTEK

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, “Turgutlu Kent Konseyi’nin değerli yürütme kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurul üyelerimizin Turgutlu’da belirli alanlarda öncü ve etkin kişilerden oluşmasından dolayı da ayrıca memnunuz.

Çokseslilikten güzel bir ahenk oluşacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki süreçte çalışmaları ve projeleriyle gündemde olacaklarını düşünüyoruz. Bu anlamda Sayın Başkanımız’ın da ifade ettiği gibi elimizden gelen desteği kendilerine vereceğiz” dedi.