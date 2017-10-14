Başkan sizinle 100 bin aileye ulaştı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Başkan Sizinle’ ekipleri 7’den 70’e vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 4 ay önce hizmet vermeye başlayan Başkan Sizinle ekibinin konuk olduğu 100 bininci aile ziyaretine katıldı.

Kızları yatalak hasta olan Koç ailesinin kızlarının ihtiyaç duyduğu hasta yatağını ve Kara ailesinin oğullarının tekerlekli sandalyesini hediye eden Başkan Uğur, Büyükşehir’in Balıkesir’de çalmadık kapı bırakmayacağını söyledi.

İlk olarak 1. Sakarya Mahallesi’nde ikamet eden Koç ailesini ziyaret eden Başkan Uğur ve Başkan Sizinle ekipleri, ailenin yatalak hasta kızları Havva Koç’un hasta yatağını teslim ettiler. Allah’ın devlete ve millete zeval vermemesi temennisinde bulunan Başkan Uğur, “Devlet güçlü olduğu zaman bu işler oluyor. Başımızda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun yolu ve izinden gidiyoruz. O bütün engellilere, yaşlılara, gazilere, hepsine gereken bütün ayrımcılığı yapıyor. Bizde onun belediye başkanı olarak gereken her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Balıkesir’de çalmadık kapı, dokunmadık aile bırakmayacağız” diye konuştu.

BANDIRMA’YA ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN MERKEZ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli çocuklara yönelik Bandırma ilçesinde bir merkez kurduğunu söyleyen Başkan Uğur şöyle konuştu: “Bandırma’daki merkezimizde iki yaşından 27 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Sabah evinden alıyoruz onları; beden eğitimi, kişisel bakım gibi eğitimler ile onları hayata kazandırıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar ailesi imtihan olanlara destek olmaya çalışıyoruz. Cenabı Allah’ın imtihanı. O okullarımızı arttıracağız. Balıkesir’in çeşitli ilçelerine kurmak istiyoruz.”

Havva Koç’un ailesi de Başkan Uğur’a desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. Aileyle bir süre sohbet eden Başkan Uğur daha sonra Maltepe Mahallesi’ndeki Kara Ailesi’ne ziyarette bulundu. Ailenin yürüyemeyen oğulları için tekerlekli sandalye hediyesini takdim eden Başkan Uğur, ailede bulunan tüm çocuklara çeşitli hediyelerde verdi. Başkan Uğur bir süre de burada Kara ailesine konuk olarak sohbet etti.