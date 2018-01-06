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Başkan Soylu zeytin hasadında

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, zeytin üreticileriyle bir araya geldi.

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Üreticinin taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan Soylu, onlarla birlikte zeytin de topladı. Daha önce tütün üreticileriyle tütün kıran, üzüm üreticileriyle üzüm kesen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Üreticimizin her zaman yanındayız. Onları önemsiyor, onlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yazar Necati Cumalı’nın da dediği gibi ‘Yetişkin bir aslanı, kaplanı uslandırıp adam etmek neyse, zeytinlik yetiştirmek de odur. Yürek ister, sebat ister bu iş’. Biz de bu yüreği ortaya koyarak, bu sebatı gösteren çiftçimizle bir araya geldik. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Hasatları bereketli, kazançları bol olsun” diye konuştu. 

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