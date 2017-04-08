Başkan Uğur gençlerle buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un toplumun çeşitli kesimleri ile düzenlediği toplantılar devam ediyor. Başkan Uğur, “Başkan Gençlerle Buluşuyor” programında gençlerle bir araya geldi. Balkonuk Center’de düzenlenen ve Araştırmacı- Yazar Aydın Ayhan’ın gençlere yönelik bir sunum gerçekleştirmesi ile başlayan programda Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında gençlere bilgiler verdi. Başkan Uğur ayrıca konuşmasında 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun öneminden bahsederek, referandumunda gençlerin geleceği için önemine dikkat çekti.

ÇANAKKALE RUHU YAŞIYOR

Aydın Ayhan’ın Çanakkale ve Balıkesir tarihi konusunda önemli bilgilere sahip olduğunu ifade eden Başkan Uğur, programa katıldığı için Ayhan’a teşekkür etti. Balıkesirlilerin Çanakkale ruhunun evlatları olduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Çanakkale ruhunu 15 Temmuz’da bu millet gösterdi. Zannettiler ki Çanakkale ruhu küllendi artık bitti, Türk milletinde bu ateş artık söndü sandılar. Ama o ateş rüzgar tekrar estiği zaman alev alır ya, 15 Temmuz’da öyle bir rüzgar esti ki o ruh tekrar ateş aldı. İşte o Çanakkale ruhu, o iman, o rüzgar, bu insanlarda mevcut. 15 Temmuz günü tanka, topa uçaksavarlara karşı şehit ve gazi olarak bu ülkenin bölünmeyeceğini, parçalanamayacağını, dış güçlere teslim olamayacağını gösterdi. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gazilerimize de geçmiş olsun diliyoruz.

Balıkesir gençliği de 15 Temmuz’da nöbetleri ve çalışmaları ile ülkeye sahip çıktığını, Balıkesir’de Çanakkale ruhunun yaşadığını gösterdi" diye konuştu.

Türkiye nüfusunun 80 milyona, Balıkesir nüfusunun ise 1 milyon 200 bine yükseldiğini belirten Başkan Uğur, 20-29 yaş arası Balıkesir’de 157 bin genç nüfus olduğunu söyledi. İlköğretim ise 203 bin, üniversitelerde ise 48 bin öğrenci olduğunu söyleyen Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü: "Öyle bir Türk gençliği var ki; Avrupa’nın hasret olduğu bir gençlik. Avrupa artık neden geri gidiyor? Artık orada aile mefhumu kalmamış. Nüfus gittikçe azalıyor. 20-30 yıl sonra daha da azalacak. Avrupa’da Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusunu geçecek diyorlar. Bizim nüfusumuz artıyor. Artık gençlik olmadığı için Avrupalılar yeni iş sahaları açamıyorlar. O nedenle Cumhurbaşkanımız 3-4 çocuk diyor. Bu nüfus önemli. Nüfusunuz olmadığı zaman büyüyüp gelişemiyorsunuz, kalkınmayı sağlayamıyorsunuz."

AVRUPA NÜFUSU YAŞLANIYOR

16 Nisan'da oy kullanacak olan gençleri 'Evet' demeye davet eden Başkan Uğur, ülkenin geleceği için referandumun önemli olduğuna dikkat çekti. Program sonunda Araştırmacı- Yazar Aydın Ayhan'a teşekkür plaketi veren Başkan Uğur, gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.