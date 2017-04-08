Başkandan festivale destek açıklaması

İstekte bulunmaları durumunda izin veririz” dedi.

BANDIRMA’YI TANITTIK

Bandırma halkı ve basın mensuplarının katılımı ile sahil şeridinde toplantı düzenleyen Başkan Uğur, Başkan Mirza’nın iddialarına cevap verdi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma’da yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, “Bandırma gelecekte sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en önemli limanı, sanayisinin olacağı, ilgi alanı olacağı projelerimiz ile ilçemize gereken önemi veriyoruz. En son liman ile ilgili olan proje hazırlıklarımız da devam ediyor. Hollanda ile ilgili iyi niyet anlaşmamızı iptal ettik son yaşanan olaylar ilgili. Onların tecrübelerinden istifade ettik. Bandırma bizim için önemli” diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın düzenlediği toplantıda Büyükşehir’e yönelik yalan ithamlarda bulunduğunu söyleyen Başkan Uğur, “Bandırma Kuş Cenneti Festivalimizi engelliyorlar’ gibi bir safsata yaptı, bazı söylemlerde bulundu. Festival geçen sene 26 Mayıs’ta açılmış. Tüm etkinlikler belli. Biz kesinlikle sahil şenliği ve konserlere olmayız. Festivale destekte olalım. Ama paldır kültür burada tasarruf hakkı Büyükşehir de engelliyor denmemeli. Festival ne zaman yapılacaksa gerekli izinleri veririz” dedi.