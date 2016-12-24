BASKÝ'ye 15 milyonluk araç ve iþ makinesi

Alýnan tüm araçlarýn yerli ve milli sermaye ile üretildiðini söyleyen Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Edip Uður, Büyükþehir olarak yerli ve milli üretime destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Uður, "Bizlerde Büyükþehir olarak durmak yok yola devam ediyoruz ve inadýna daha fazla çalýþýyoruz. Bundan sonra da daha fazla çalýþacaðýz" dedi.