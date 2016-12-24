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BASKÝ'ye 15 milyonluk araç ve iþ makinesi

Balýkesir Büyükþehir Belediyesi iþtiraki Balýkesir Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (BASKÝ), tarafýndan kullanýlacak olan toplam deðeri 15 milyon lira olan 86 adet araç ve iþ makinesi düzenlenen tören ile hizmete alýndý.

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Alýnan tüm araçlarýn yerli ve milli sermaye ile üretildiðini söyleyen Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Edip Uður, Büyükþehir olarak yerli ve milli üretime destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Uður, "Bizlerde Büyükþehir olarak durmak yok yola devam ediyoruz ve inadýna daha fazla çalýþýyoruz. Bundan sonra da daha fazla çalýþacaðýz" dedi.

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